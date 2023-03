Il réclame une folie… pour recaler le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Marcus Rashford n'a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester United. Une situation qui suscite l'intérêt du PSG qui pourrait tenter de le recruter cet été selon la presse anglaise. D'autant plus que pour rester à Manchester United, l'ailier des Three Lions réclamerait une petite fortune.

Et si c'était le très gros dossier de l'été sur le mercato ? En fin de contrat en juin 2024, Marcus Rashford n'a toujours pas prolonger son contrat avec Manchester United ce qui pourrait avoir des répercussions sur son mercato. Et pour cause, si l'international anglais ne prolonge pas, les Red Devils pourraient être contraints de le vendre afin d'éviter un départ libre dans un an.

Rashford dans le viseur du PSG ?

Et la situation ne serait pas passée inaperçue du côté du PSG. Le club de la capitale, qui souhaitait frapper fort sur le mercato afin de renforcer son secteur offensif, ferait partie des prétendants, tout comme le Bayern Munich, pour sauter sur cette opportunité. Et Marcus Rashford pourrait bien leur faciliter la tache.

Il réclame une fortune pour prolonger