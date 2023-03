Il veut claquer la porte, le PSG peut jubiler

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Aymeric Laporte pourrait changer de club lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors que Pep Guardiola ne semble plus compter sur lui, le défenseur de 28 ans voudrait claquer la porte des Citizens. Une aubaine pour le PSG, qui serait prêt à lui tendre les bras cet été.

Malgré la signature de Nordi Mukiele lors du dernier mercato estival et l'arrivée programmée de Milan Skriniar à l'issue de la saison, le PSG serait en quête d'un nouveau défenseur central. Selon les informations de Football Insider , le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Aymeric Laporte. Et cela tombe plutôt bien, puisque le défenseur de 28 ans ne devrait plus faire long feu à Manchester City.

C’est terminé pour Messi, coup de théâtre au PSG https://t.co/zb5XLqkgmw pic.twitter.com/qu0Oq7f9bn — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Le PSG en pince pour Aymeric Laporte

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Aymeric Laporte est actuellement dans une situation compliquée. En effet, Pep Guardiola lui fait de moins en moins confiance ces dernières semaines, préférant titulariser d'autres joueurs, et ce, même quand il met en place une défense à trois.

Aymeric Laporte veut changer de club cet été