Mercato : Sous pression pour cet été, le PSG passe à l’action

En marge du prochain mercato estival, le PSG aurait à coeur de renforcer son effectif et Luis Campos songerait notamment à Luka Vuskovic. Au point de dégainer une offre de transfert à Hadjuk Split ?

En plus de devoir remettre le projet sportif du PSG sur de bons rails et remettre de l’ordre en interne au niveau du respect de l’institution Paris Saint-Germain, Luis Campos a débarqué à Paris l’été dernier également pour ses capacités à aller dénicher des pépites sur le marché des transferts. Le conseiller football du PSG aurait des vues sur Luka Vuskovic comme L’Equipe l’affirmait la semaine dernière, tout en dévoilant une offensive de Manchester City de 12M€ pour le défenseur central de 16 ans.

Hadjuk Split refuse l’offre de Manchester City pour Vuskovic et lance les enchères

D’après les informations divulguées par 90min , Manchester City aurait bel et bien dégainé une offre de transfert à Hadjuk Split à hauteur de 12M€. Cependant, la proposition en question n’aurait pas été retenue par les décideurs du club croate pour la simple et bonne raison qu’il en attendrait au minimum 15M€ et compterait sur une éventuelle bataille aux enchères entre différents cadors pour parvenir à ses fins.

Acculé, le PSG a aussi dégainé pour Vuskovic