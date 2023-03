Il débarque au PSG et prend une fortune

La rédaction

Arrivé cet été sur le banc du PSG en provenance de l’OGC Nice, Christophe Galtier symbolisait la volonté des dirigeants parisiens d’entamer une révolution dans leur façon de penser. Mais en signant dans un club parisien « moins bling-bling », l’ancien du LOSC a vu son salaire considérablement augmenter, même s’il reste plus bas que les anciens coachs du PSG.

Alors qu’il ne reste que quelques matchs à son équipe pour aller chercher un 11ème titre de champion de France, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a dû faire face à son lot de critiques cette saison. Éliminé face à l’OM en Coupe de France, ainsi que face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le tacticien français ne s’est pas montré à la hauteur des attentes, et son avenir au sein du club de la capitale n’est pas absolument garanti pour la saison prochaine.

Galtier a touché une belle augmentation en signant au PSG

Mais en devenant l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier a tout de même pu réaliser une belle opération financière. En effet, selon les révélations de L'EQUIPE , l’ancien tacticien du LOSC touche actuellement 665 000 € par mois, soit deux fois plus que son salaire à Nice (330 000 €), et quatre fois plus qu’à Lille (180 000 €).

Christophe Galtier touche moins que ses prédécesseurs

Ce salaire mensuel que perçoit Christophe Galtier à Paris, en fait évidemment le coach le mieux payé de Ligue 1. En revanche, ce dernier gagne moins que son prédécesseur Mauricio Pochettino, qui percevait un salaire mensuel de 1,1 M€. Laurent Blanc lui, avait conclu un accord pour toucher 700 000 € mensuels lors de sa dernière saison avec le PSG avant d’être limogé.