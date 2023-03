Panique au PSG, Mbappé lâche un coup de pression en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG. Pour le convaincre, le club de la capitale lui a offert un salaire stratosphérique qui en fait le sportif le mieux payé de l'histoire. Néanmoins, un an après son feuilleton, l'attaquant français fait de nouveau parler de lui et fixe ses conditions pour rester à Paris.

Au cœur d'un feuilleton interminable, Kylian Mbappé décidait finalement de prolonger au PSG en fin de saison dernière. Un choix qui a grandement fait parler puisque le Real Madrid avait fait le forcing pour l'attirer libre. En vain. Néanmoins, alors qu'il avait reçu d'importantes garanties pour rester à Paris, l'attaquant français est déçu par la saison du club de la capitale alors que son contrat court jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir activer.

Mbappé - PSG : «Je pars direct», il pousse un coup de gueule https://t.co/VEjVhbFxbT pic.twitter.com/WuKazE5jYN — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Un contrat légendaire pour Mbappé...

Cependant, Kylian Mbappé pourrait avoir du mal à retrouver un contrat équivalent loin du PSG. Et pour cause, L'EQUIPE confirme ce jeudi les détails du bail signé par l'attaquant en fin de saison dernière. Avec un salaire mensuel estimé à 6M€ bruts, Kylian Mbappé est tout simplement devenu le sportif le mieux payé de l'histoire. Sans oublier les 60M€ de prime à la signature et les 70M€ de prime de fidélité pour sa première année de contrat, mais aussi ses revenus touchés grâce à ses nombreux sponsors.

... qui réclame un gros projet pour rester au PSG