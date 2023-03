Mercato - PSG : Messi se fait humilier pour son avenir

La rédaction

Annoncé au FC Barcelone avec insistance ces dernières semaines, Lionel Messi ne cesse de faire ruminer Nasser Al-Khelaïfi et le PSG qui voudraient garder dans leurs rangs le septuple Ballon d’Or, en fin de contrat en juin. Alors que le club d’Al-Hilal est également attentif à l’évolution de la situation de la Pulga, Lionel Messi a pris un énorme tacle venant d’un autre club du championnat saoudien.

C’est dans l’incertitude la plus totale au sujet de son avenir que Lionel Messi termine sa saison au Paris Saint-Germain. Le champion du monde argentin peut choisir ou non de rester au moins une année de plus dans la capitale mais pour l’heure, si le montage financier est possible, la Pulga semblerait proche d’un retour au FC Barcelone. Mais d'autres options existent.

Proposition improbable pour Zidane, le PSG est déjà fixé https://t.co/OibBcReY7r pic.twitter.com/hw4vR0QYJ5 — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Un club saoudien détruit Lionel Messi

Un temps évoqué en Arabie saoudite, à Al-Hilal, Messi n’est pas le bienvenu partout dans le championnat où évolue désormais Cristiano Ronaldo. En effet, Turki Al-Dabaan, président du club saoudien d’Al-Tai, s’est exprimé pour la chaîne saoudienne SBC concernant l’apport que pourrait avoir l’Argentin dans son équipe. Et la réponse est fracassante pour Messi : « Je ne veux pas signer un joueur de classe mondiale dans mon équipe qui est saturée et regarde le match du stade comme Messi face au Bayern Munich ».

Messi entre le PSG et Barcelone