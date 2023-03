Mercato : Annoncé au PSG, il a l’embarras du choix

Thomas Bourseau

Après avoir dérapé en conférence de presse en réglant ses comptes avec son désormais ex-vestiaire et ex-direction à Tottenham, Antonio Conte ne devrait pas prendre les rênes de l’effectif du PSG. L’entraîneur italien compterait retrouver la Serie A où il pourrait avoir l’embarras du choix.

Ce n’était qu’une question de temps avant que la décision soit officialisée. Il faut dire que son discours accusateur envers ses joueurs et l’historique peu glorieux de Tottenham ces dernières saisons en termes de titres remportés, le dernier remontant à 2008, n’augurait rien de bon pour celui qui était sous contrat chez les Spurs jusqu’à la fin de la saison. Finalement, le contrat de Conte a été rompu et le technicien italien a tout de même tenu à adresser un message aux fans des Spurs .

Antonio Conte a fait ses adieux à Tottenham

Sur son compte Instagram , Antonio Conte a publié le message suivant. « Le football est une passion. J'aimerais remercier profondément tous ceux qui, aux Spurs ont apprécié et partagé ma passion et ma façon intense de vivre le football en tant qu'entraîneur. J'ai une pensée particulière pour les supporters qui m'ont toujours soutenu et apprécié, et j'ai trouvé inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre voyage ensemble est terminé, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir ».

Conte ne veut pas du PSG et vise un retour chez un cador de Serie A