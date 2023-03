Surprise, le PSG oublie déjà Zidane

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier reste incertain du côté du PSG, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Néanmoins, du côté de l'Italie on insiste surtout sur la piste menant à Roberto Mancini dont l'avenir à la tête de la Squadra Azzurra est loin d'être assuré.

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier vit une année 2023 catastrophique qui pourrait lui coûter son poste. Le club de la capitale prospecte donc pour lui trouver un remplaçant et bien que le nom de Zinedine Zidane revienne avec insistance, un autre entraîneur fait parler de lui.

Mancini, une piste sérieuse pour le PSG ?

En effet, la presse italienne a révélé ces dernières heures que Roberto Mancini faisait partie de la short-list du PSG. Et d'après les informations de TMW , cette piste à prendre au sérieux, bien plus que celle menant à Antonio Conte, pourtant libre depuis son licenciement de Tottenham. D'ailleurs, Roberto Mancini ne succédera pas à son compatriote chez les Spurs d'après le portail italien.

Un avenir incertain en Italie

Par conséquent, la piste la plus chaude pour Roberto Mancini serait le PSG. Mais encore faut-il qu'il soit libre. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais le sélectionneur italien est sur la sellette. Le titre remporté à l'Euro 2021 semble bien loin et l'échec lors des qualifications à la Coupe du monde reste dans toutes les mémoires en Italie. Et la récente défaite contre l'Angleterre (0-2) n'a rien de rassurant, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'avenir de Roberto Mancini. Reste à savoir si le PSG saisira l'opportunité.