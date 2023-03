Transferts : Cette annonce ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus pour faire son retour au PSG. Interrogé sur la situation du milieu de terrain français, Mohamed Sissoko a pris position. Ancien du PSG et de la Juventus, l'ancien international malien a milité pour qu'Adrien Rabiot prolonge son séjour à Turin.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2019, Adrien Rabiot (27 ans) a refusé de prolonger avec le PSG. Mis au placard par sa direction pendant plusieurs mois, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Juventus. Et après quatre saisons de bons et loyaux services chez les Bianconeri , Adrien Rabiot pourrait faire son retour au PSG.

Zidane - PSG : Le Qatar se fait recaler https://t.co/DKogxEyslD pic.twitter.com/NTFyklIZI5 — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Adrien Rabiot partagé entre le PSG et la Juventus ?

Encore et toujours en quête de milieux de terrain pour renforcer son effectif, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de rapatrier Adrien Rabiot, et ce, même si la fin de leur cohabitation a été catastrophique. Ancien pensionnaire du club parisien et de la Juventus, Mohamed Sissoko (38 ans) a pris position sur ce dossier. Et l'ancien international malien penche du côté de la Vieille Dame pour l'avenir d'Adrien Rabiot.

«Si j'étais dans le club, je ferais tout pour renouveler son contrat»