Coup de théâtre, le PSG reçoit le feu vert sur le mercato

Thomas Bourseau

Sur le marché des transferts, il semblerait que le PSG et Newcastle surveillent des pistes similaires dont Moussa Diaby d’après les récentes informations circulant dans la presse. Mais finalement, les Magpies laisseraient le champ libre au Paris Saint-Germain.

Comme le PSG, Newcastle dispose d’un pouvoir d’achat important du fait de la présence des propriétaires saoudiens depuis l’automne 2021 lorsque le PSG est passé sous pavillon qatari depuis l’été 2011. Alors forcément, certaines pistes sur le marché des transferts sont similaires entre les deux clubs. Et il semblerait que ce soit le cas pour Moussa Diaby à en croire 90min .

Le PSG en danger à cause de Newcastle, Moussa Diaby a tranché

L’ancien titi parisien aurait cependant à cœur de revenir au PSG selon les informations dernièrement divulguées par Sky Deutschland. En cas de transfert du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby ferait du PSG sa priorité. Et coup de tonnerre, il semblerait que Newcastle ait retourné sa veste sur le dossier Moussa Diaby.

Le PSG offre un pont d’or à une star, sa réponse est connue https://t.co/VVAIH8qrFR pic.twitter.com/WJ6Qg5QJHg — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Newcastle se retirerait finalement du dossier Diaby