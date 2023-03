Deschamps lance une pépite, le PSG se retrouve menacé

Thomas Bourseau

Lancé dans le grand bain de l’équipe de France A par Didier Deschamps la semaine dernière, Khéphren Thuram enflammerait déjà le mercato estival du PSG, mais pas seulement. Newcastle serait prêt à rendre la vie dure au champion de France dans ce dossier qui s’annonce brûlant.

Du haut de ses 22 ans, Khéphren Thuram a déjà connu la consécration pour un joueur de football la semaine dernière. Appelé par Didier Deschamps pour les deux premiers matchs de qualification de l’équipe de France pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0), le milieu de terrain de l’OGC Nice a débuté la semaine par une prestation remarquée à Clairefontaine lors du traditionnel bizutage des Bleus avec une reprise plus qu’appréciée par les joueurs d’un titre du rappeur Kalash Criminel.

Après Marcus Thuram, le PSG garderait un œil sur son jeune frère Khéphren

Comme sur le terrain, la « gestu » de Khéphren Thuram est à relever même dans ses reprises musicales. Et pour ce qui est du terrain justement, Thuram a pu célébrer sa première sélection en équipe de France lors de la large victoire des vice-champions du monde face aux Pays-Bas où il est entré en fin de match à la place d’Adrien Rabiot. Cette progression fulgurante du milieu de terrain de l’OGC Nice n’aurait pas échappé au PSG, qui se serait jeté sur ses traces en marge du prochain mercato.

Khéphren Thuram apprécié par Newcastle, les Magpies déterminés