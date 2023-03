Le PSG recale un entraîneur, il révèle un choix fracassant

La rédaction

C’est une saison très difficile que vit le PSG puisqu’il ne reste plus que la Ligue 1 à défendre après les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France. Conséquence d’une nouvelle désillusion, l’avenir de Christophe Galtier est largement remis en question depuis quelques semaines et des noms circulent pour le remplacer. L’un d’entre eux aurait déjà pu prendre la relève de Mauricio Pochettino l’an passé avant que Luis Campos n’en décide autrement.

Alors que le PSG ne devrait pas remercier Christophe Galtier d’ici la fin de la saison, l’été pourrait se montrer plus chaud pour l’ancien entraîneur de Nice. En effet, les sept défaites depuis le début de l’année 2023 pourraient lui coûter sa place et pour le remplacer les candidats défilent.

Danger à l’OM, il reçoit un gros avertissement pour son avenir https://t.co/2NtJEgGACr pic.twitter.com/02vmZCM9hG — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

L’échec Thiago Motta lors du dernier mercato

Zinedine Zidane, Antonio Conte, José Mourinho ou encore Marcelo Gallardo sont annoncés dans le viseur des dirigeants parisiens. Thiago Motta, ancien joueur du PSG, devenu entraîneur est lui aussi sur la short-list de ceux qui pourraient remplacer Galtier. Et selon Dario Canovi, agent historique du technicien de Bologne, ce dernier aurait pu rejoindre le PSG dès la saison dernière.

« Ce ne sont que des rumeurs »