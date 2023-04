Mercato : Une bombe peut en entraîner une autre à l’OM

Thibault Morlain

Alors que la fin de saison approche, l’avenir d’Alexis Sanchez se retrouve au centre des discussions. En effet, rien ne dit que le Chilien sera toujours à l’OM la saison prochaine. Sanchez va-t-il prolonger ? Aux yeux de Marc Libbra, il faut absolument conserver l’ancien joueur de l’Inter Milan, mais tout pourrait également dépendre du prochain entraîneur de l’OM…

Arrivé à l’OM, Alexis Sanchez a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Mais celle-ci sera-t-elle activée ? Les questions se posent concernant l’avenir de l’attaquant chilien. Dernièrement, Sanchez s’était positionné, expliquant qu’il avait envie de continuer à l’OM. Quelques jours auparavant, il avait toutefois demandé quelques garanties à sa direction.

Libbra veut prolonger Alexis Sanchez

Restera ? Ne restera pas ? Pour le10sport.com , Marc Libbra s’est prononcé sur la prolongation d’Alexis Sanchez. Et dans un premier temps, l’ancien de l’OM a lâché : « Aujourd’hui, en l’état actuel des choses, je réponds oui ».

« Mais si Tudor s’en va, on fait comment ? »