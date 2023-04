Déchirement entre l'OM et cette star, il propose un compromis hallucinant

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Dimitri Payet vit un calvaire sur la Canebière depuis la signature d'Igor Tudor. Peu utilisé par le coach croate, le milieu offensif de 36 ans pourrait ne plus faire long feu au Vélodrome. Et selon Marc Libbra, formé à l'OM, Dimitri Payet va devoir faire un énorme sacrifice pour continuer l'aventure à Marseille à l'issue de cette saison.

Capitaine et grand leader de l'OM la saison dernière, Dimitri Payet a vu son statut changer totalement. En effet, la star de 36 ans est passée de titulaire indiscutable à simple joueur utilisé dans la rotation de l'équipe, et ce, depuis la signature d'Igor Tudor. Une situation difficile à vivre pour Dimitri Payet, qui pourrait quitter l'OM à l'issue de cette saison.

Payet doit accepter un nouveau rôle pour rester à l'OM

Lors d'un entretien pour le10sport.com, Marc Libbra a pris position sur l'avenir de Dimitri Payet, qui est en fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'OM. Et à en croire l'ancien attaquant du club phocéen, le milieu offensif de 36 ans doit accepter de devenir un mentor pour la jeune génération et de rester un joueur qui « dépanne » pour poursuivre son aventure à Marseille.

«Si Payet est d’accord avec ça, pourquoi pas ?»