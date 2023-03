«Ça n’existe pas» : L’OM recrute une star, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à l'Olympique de Marseille, Marc Libbra suit toujours attentivement l'actualité du club phocéen. Interrogé par le10sport.com, l'ancien Marseillais a notamment évoqué le cas d'Alexis Sanchez. Et bien qu'il se réjouisse que l'OM puisse compter sur un joueur d'une telle stature, Marc Libbra émet un doute concernant la prolongation du Chilien qui pourrait être liée à l'avenir d'Igor Tudor.

L'été dernier, l'OM a réalisé un énorme coup en obtenant la signature libre d'Alexis Sanchez qui venait de résilier son contrat avec l'Inter Milan. Accueilli en grande pompe à son arrivée à Marseille, le Chilien a d'ailleurs confirmé les espoirs suscités par son arrivée. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues, l'ancien attaquant d'Arsenal est l'un des hommes forts d'Igor Tudor. Contacté par le10sport.com , Marc Libbra s'est ainsi enthousiasmé pour le recrutement d'Alexis Sanchez.

OM - Montpellier : Guendouzi attendu au tournant ! https://t.co/lbnGXf3n8u pic.twitter.com/aXYpHGszt7 — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

«Y a rien à dire de plus que : super joueur, super recrue»

« Quand il a signé à l’OM, pour moi, c’était le recrutement d’un joueur référence. J’ai entendu des gens parler de l’Inter Milan, du fait que c’était fini pour lui… Quand tu as été un grand joueur, tu ne cesses pas de l’être du jour au lendemain, ça n’existe pas. Et on en a la preuve ! Physiquement, il fait ce qu’il veut. C’est le premier défenseur, il court 10 à 12 km par match, il marque, c’est un exemple pour tout le monde. Y a rien à dire de plus que : super joueur, super recrue », nous confie l'ancien joueur de l'OM (1992-1997).

Marc Libbra fixe une condition à la prolongation de Sanchez