L’OM a recruté une «banane», il fait son mea culpa

Hugo Chirossel

Recruté contre 32M€ lors du dernier mercato hivernal, Vitinha interroge. L’ancien attaquant du Sporting Braga, transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, est très peu utilisé par Igor Tudor depuis son arrivée. Daniel Riolo avait exprimé ses doutes concernant le joueur âgé de 23 ans, qu’il a qualifié de « banane ». L’éditorialiste de RMC est revenu sur ses propos, bien qu’il soit toujours très perplexe.

Dans les derniers jours du mercato hivernal, l’OM a décidé de casser sa tirelire et de réaliser le transfert le plus cher de son histoire. Pablo Longoria a misé 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha, qui est arrivé en provenance du Sporting Braga. Mais l’attaquant âgé de 23 ans joue très peu depuis qu’il a posé ses valises dans la cité phocéenne. Vitinha n’a été titularisé qu’une seule fois, le 5 février dernier lors d’une défaite face à l’OGC Nice (1-3). Une rencontre où Igor Tudor l’avait remplacé à la mi-temps.

« Ils ont chopé une banane »

Une situation qui interroge Daniel Riolo. S’il est confiant en ce qui concerne Azzedine Ounahi, lui aussi arrivé lors du mercato hivernal, il a en revanche de gros doutes sur Vitinha. « Ounahi je n’ai pas vraiment de doute, je pense que c’est un bon joueur. Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de gens te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant », a-t-il déclaré mercredi soir dans l’ After Foot sur RMC .

« C’est un prix de vedette, il ne joue pas »