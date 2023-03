Lionel Messi plombe le PSG, catastrophe pour le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivés à l’été 2021, Lionel Messi et Sergio Ramos voient leur contrat arriver à expiration et pourraient quitter le PSG. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le club de la capitale envisage de prolonger les deux anciennes têtes de gondole du championnat espagnol, une volonté qui pourrait alors plomber le mercato à venir.

Figures respectives du FC Barcelone et du Real Madrid, Lionel Messi et Sergio Ramos ont rejoint le PSG à l’été 2021, et les attentes étaient grandes concernant les deux joueurs. Alors que leur contrat arrive aujourd’hui à expiration, l’heure est au bilan, et celui-ci est plus que contrasté. Sergio Ramos a passé sa première saison dans la capitale à l’infirmerie, tandis que Leo Messi n’a jamais semblé investi dans le projet du PSG. Ce qui n’empêche pas le club d’envisager leur prolongation comme vous l’a indiqué le10sport.com.

Quel avenir pour Messi et Ramos ?

Pourtant, le salaire des deux stars plombe considérablement la masse salariale du PSG. Selon L’Equipe , Lionel Messi perçoit 3.375.000 € bruts par mois, tandis que les émoluments mensuels de Sergio Ramos s’élèvent à 791.600 €. Sans effort de leur part, leur prolongation pourrait alors compliquer les affaires du club de la capitale sur le mercato, notamment dans le dossier Manu Koné.

Le PSG bloqué sur le mercato