Coup de théâtre, une offre surréaliste fait craquer une star du PSG

Bien que sa priorité soit de rester au PSG, et ainsi continuer à évoluer au plus haut niveau, Sergio Ramos ne peut pas être insensible à l'offre venue d'Arabie Saoudite. Et pour cause, Al-Hilal offrirait un contrat de deux ans à l'Espagnol assorti d'un salaire annuel estimé à 30M€. Forcément, ça fait réfléchir.

Après une première saison frustrante marquée par les nombreuses blessures, Sergio Ramos va beaucoup mieux. Non seulement le défenseur espagnol est le deuxième joueur de champ le plus utilisé de la saison, derrière Marquinhos, mais surtout, il réalise un exercice très abouti avec des prestations globalement encourageante qui prouve que malgré ses 37 ans, Sergio Ramos a encore de beaux restes alors que son contrat au PSG s'achève en juin prochain.

Le PSG veut conserver Sergio Ramos, mais...

Par conséquent, c'est un sacré dilemme qui s'offre au PSG. Certes Sergio Ramos est plutôt convaincant, mais du haut de ses 37 ans, il ne représente plus l'avenir à Paris, et surtout son salaire, estimé à 791 600€ bruts par mois, pèse sur les finances parisiennes. Par conséquent, selon les informations de MARCA , le PSG a transmis une offre de prolongation d'un an à l'ancien capitaine du Real Madrid avec une baisse de salaire. Sergio Ramos est ouvert à l'idée de rester au PSG, mais acceptera-t-il ces conditions ?

Al-Hilal lâche 30M€ par an, Ramos réfléchit