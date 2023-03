Le PSG va réaliser un rêve… grâce à Lionel Messi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le FC Barcelone rêve de rapatrier Lionel Messi cet été, cela pourrait bien offrir une grosse opportunité pour le PSG sur le mercato. En effet, le Barça est le principal concurrent du club parisien pour Bernardo Silva. Et si La Pulga fait son retour en Catalogne, cela laissera le champ libre aux Parisiens pour l'international portugais.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi cristallise les tensions autour de son avenir. Et pour cause, alors que sa prolongation semblait évidente après la Coupe du monde, un départ du PSG est désormais la tendance forte. Une situation que le FC Barcelone suit de très près.

Le Barça fait le forcing pour le retour de Messi

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le FC Barcelone fait le forcing pour rapatrier Lionel Messi cet été. A tel point que les relations entre les deux parties se réchauffent ces dernières semaines. Joan Laporta, qui était en froid avec l'entourage de La Pulga depuis l'été 2021, aurait même récemment rencontré Jorge Messi, le père du joueur argentin. Preuve qu'un retour en Catalogne est bien envisagé.

La piste Bernardo Silva écartée ?

Et si jamais le Barça parvenait à boucler une telle opération, cela mettrait automatiquement fin à la piste menant à Bernardo Silva. Ce dossier deviendrait insolvable sur le plan économique, mais également sportif puisque le Portugais ainsi que Lionel Messi évoluent dans un registre similaire. Cela laisserait donc le champ libre au PSG qui, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, qui continue de rêver à un transfert du joueur de Manchester City. L'été dernier, le club parisien avait tenté, en vain de le recruter. Mais Luis Campos, très proche de l'entourage du joueur qu'il avait recruté à l'AS Monaco, compte bien revenir à la charge. Et la signature de Lionel Messi au Barça pourrait débarrasser le PSG de son plus sérieux rival dans ce dossier.