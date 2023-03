L'offre de 30M€ qui fait trembler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Cependant, le PSG souhaiterait conserver le défenseur espagnol qui réalise une saison convaincante malgré ses 37 ans. Néanmoins, une offre folle venue d'Arabie Saoudite pourrait totalement bouleverser les plans parisiens.

L'été prochain, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. Mais avant de se projeter sur son recrutement, le club de la capitale va devoir gérer le cas des joueurs en fin de contrat, à l'image de Lionel Messi et de Sergio Ramos.

Le PSG veut prolonger Ramos

Dans le cas du défenseur espagnol, le PSG souhaiterait le prolonger comme le révèle L'EQUIPE , mais à un salaire inférieur à celui qu'il touche actuellement, à savoir 791 600€ bruts par mois d'après le quotidien. Bien qu'ouvert à l'idée de rester à Paris, Sergio Ramos ne verrait pas d'un très bon œil la possibilité de voir son salaire revu à la baisse.

L'offre démentielle de l'Arabie Saoudite