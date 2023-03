Mbappé : La folie du PSG qui fait halluciner Messi et Neymar 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG en fin de saison dernière, la direction du club de la capitale n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, l'attaquant français est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire et possède désormais un salaire largement supérieur à ceux de Lionel Messi et Neymar.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé voyait son contrat arriver à échéance et la menace d'un départ libre au Real Madrid a été prise très au sérieux par le PSG. Ainsi, le club de la capitale est parvenu à le convaincre de prolonger. Et pour cela, il a fallu sortir le grand jeu.

Le contrat historique de Mbappé au PSG

En effet, L'EQUIPE dévoile les détails du contrat légendaire de Kylian Mbappé, devenu le sportif le mieux payé de l'histoire. Ainsi, afin de le convaincre de prolonger, le PSG a offert à son attaquant un salaire démentiel estimé à 6M€ bruts mensuels. L'objectif était de prouver au crack de Bondy qu'il était au cœur du projet du PSG, devant Lionel Messi et Neymar.

Un salaire largement supérieur à Messi et Neymar