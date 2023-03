Surprise sur le mercato, le PSG veut refaire un coup à la Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG pourrait se montrer actif pour renforcer sa charnière centrale durant l’intersaison, le nom de William Saliba refait surface. Titulaire indiscutable à Arsenal, l’international français figurerait sur les tablettes du club de la capitale. Le profil et les qualités du joueur prêté à l’OM séduisent les dirigeants, et il en serait de même de ses origines franciliennes.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi avait décrété la fin du « bling-bling » l’année dernière, le PSG pourrait tenir parole cet été. L’avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos reste incertain, tandis que plusieurs joueurs français sont annoncés sur les tablettes de Luis Campos, à l’instar de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), l’objectif étant de construire une équipe autour de Kylian Mbappé comme cela lui avait été promis lors de sa prolongation.



Messi - PSG : La réunion secrète qui va rendre fou le Qatar https://t.co/iWRqrV3YvN pic.twitter.com/yQoN7OOhy7 — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Du changement en défense ?

En défense aussi, du renfort est attendu. Alors que Milan Skriniar arrivera libre en provenance de l’Inter durant l’intersaison, un autre joueur est ciblé par Luis Campos, conscient qu’un défenseur supplémentaire ne sera pas de trop en raison de la longue indisponibilité de Presnel Kimpembe (rupture du tendon d’Achille droit) et de l’incertitude autour de l’avenir de Sergio Ramos.

« Saliba vient de Bondy, cela plaira au PSG »