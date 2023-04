Il dit non, 40M€ échappent à l’OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato, ça a énormément parlé de l’avenir de Matteo Guendouzi. Le joueur de l’OM était très courtisé, notamment par Aston Villa et Unai Emery. Il était même question d’une offre de 40M€ de la part des Villans. Mais aujourd’hui, Guendouzi est toujours à l’OM et pour cause… il n’a pas voulu quitter l’OM.

Aujourd’hui, Matteo Guendouzi est l’une des plus grosses valeurs marchandes à l’OM. Cet hiver, le club phocéen aurait d’ailleurs pu encaisser le jackpot avec son milieu de terrain. En effet, selon différentes rumeurs, il était annoncé qu’Aston Villa était prêt à offrir 40M€ pour recruter Guendouzi et l’offrir à Unai Emery. Un transfert qui ne s’est finalement pas fait…

« J’ai eu quelques propositions de clubs pour partir cet hiver »

Mais pourquoi Matteo Guendouzi n’a-t-il donc pas quitté l’OM ? En conférence de presse, il a dévoilé les coulisses de son mercato hivernal, révélant alors : « C’est vrai que cet hiver j’ai eu des sollicitations. J’ai eu quelques propositions de clubs pour partir cet hiver. Je ne me sentais pas de partir ».

« Je suis bien ici »