Mercato : Le PSG s’est totalement trompé, «c’est une faute professionnelle grave» 

En 2021, le PSG annonçait finalement la prolongation de contrat de Neymar. Voilà aujourd’hui le Brésilien lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Un choix qui ne manque pas de faire toujours parler. En effet, compte tenu des performances et des blessures de Neymar, les critiques fusent et le PSG se fait vivement critiquer concernant cette prolongation.

Entre le PSG et Neymar, l’histoire a été marqué par des hauts et des bas. A plusieurs reprises, le Brésilien a cherché à s’en aller, mais a toujours été retenu. Et au final, le club de la capitale a réussi à sécuriser l’avenir de son numéro 10. En effet, en 2021, Neymar a paraphé un nouveau contrat avec le PSG et le voilà aujourd’hui engagé jusqu’en 2027 avec Paris.

« C’est un salarié à mi-temps »

Un contrat longue durée avec à la clé un salaire astronomique. De quoi faire halluciner Dominique Grimault. Ainsi, sur le plateau de L’Equipe de Greg , il a vivement critiqué le choix de faire signer un nouveau contrat à Neymar : « Quant à Neymar... On a vu le salaire. En fait c'est Neymar le mieux payé au PSG, au ratio des matchs joués. C'est un salarié à mi-temps. Il a manqué un match sur deux depuis qu'il est au PSG ».

