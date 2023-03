Neymar perd 1M€ et déclenche une polémique inattendue sur Internet

Thibault Morlain

Actuellement blessé à la cheville, Neymar ne devrait pas rejouer de la saison avec le PSG. Par conséquent, le Brésilien passe son temps autrement. Ainsi, ces dernières heures, le numéro 10 parisien a lancé un stream sur la plateforme Twitch où il jouait au casino en ligne. Une session qui a viré à la catastrophe pour Neymar et cela n’a pas manqué de déclencher une polémique. Explications.

Il n’y pas que sur les terrains que Neymar fait parler de lui. Et le joueur du PSG l’a encore montré dernièrement… Actuellement blessé, le Brésilien a, comme souvent, lancé un live sur la plateforme Twitch , où on l’a déjà vu jouer notamment à Counter Strike. Mais cette fois, Neymar a livré un contenu bien différent puisqu’il a offert à ses fans qui le regardaient des heures de casino en ligne…

Mauvaise soirée au casino pour Neymar

Ne pouvant donc pas jouer avec le PSG, Neymar a dernièrement passé son temps sur Twitch . Et le Brésilien y a alors streamé ses parties de casino en ligne. Mais pour le numéro 10 parisien, ça n’a pas très bien tourné. En effet, sa cagnotte n’a cessé de dégringoler au fil de la soirée et elle est alors passée de 1M€ à… 0€. La perte est énorme pour Neymar qui n’a toutefois pas semblé si atteint que cela. Par la suite, le joueur du PSG a fait semblant d’être triste et de pleurer.

Neymar favorisé ?