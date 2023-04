PSG : Le dénouement est proche, un premier indice lâché par Messi

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Lionel Messi pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain puisque son contrat se termine le 30 juin prochain. Les propriétaires parisiens aimeraient beaucoup le garder au moins une saison de plus, mais l’Argentin se poserait de plus en plus de questions sur son avenir et aurait notamment commencé à ouvrir la porte à un retour au FC Barcelone.

Il ne reste plus quelques mois avant la fin du contrat de Lionel Messi et si nous vous expliquons sur le10sport.com que le PSG cherche à le prolonger depuis l’automne dernier, une réponse se fait toujours attendre.

Le Barça recolle les morceaux avec le clan Messi

Et cette période de doutes ne fait qu’alimenter les spéculations autour d’un départ, mais surtout autour d’un retour au FC Barcelone ! En Catalogne on rêve d’un tel scénario depuis son départ en 2021, mais l’espoir grandit et récemment Il Corriere dello Sport a même évoqué un rapprochement entre le père du joueur Jorge Messi et le président Joan Laporta.

Un départ du PSG de plus en plus probable ?

Le quotidien italien va plus loin, en évoquant clairement un départ de plus en plus probable du PSG. Depuis quelques temps, Messi serait vraisemblablement en train de réfléchir à un retour au Barça et il commencerait à se convaincre que cette option est la meilleure à ce stade de sa carrière. Pour cela, il serait même à revoir un peu à la baisse ses demandes salariales.