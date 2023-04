Transfert à 100M€, le PSG a un plan pour cette opération XXL

Thibault Morlain

Bien que certains lui annoncent un avenir incertain au PSG, Luis Campos serait toutefois de même actuellement au travail pour préparer le prochain mercato du club de la capitale. Et le Portugais verrait les choses en grand. La priorité se nommerait aujourd’hui Victor Osimhen et alors que Naples tablerait sur un transfert à 100M€, le PSG aurait un plan en tête.

La saison prochaine, la MNM pourrait bien ne plus exister au PSG avec Lionel Messi en fin de contrat et Neymar poussé vers la sortie. Le club de la capitale voudrait bâtir autour de Kylian Mbappé et pour cela, Luis Campos regarderait du côté de Naples. En effet, selon les informations de RMC , la priorité du prochain mercato estival pourrait être donnée au buteur napolitain, en feu cette saison, Victor Osimhen.

Objectif : payer moins que 100M€ pour Osimhen

Compte tenu de la saison de Victor Osimhen, Naples se montrera très gourmand un possible transfert de l’attaquant nigérian. Ainsi, si Luis Campos veut récupérer au PSG le joueur qu’il avait recruté au LOSC, il faudrait engager 100M€. Mais voilà, comme expliqué par RMC , le club de la capitale penserait à faire diminuer l’addition en incluant des joueurs dans la transaction.

Quel joueur du PSG dans la balance ?

Qui pourrait alors être envoyé à Naples par le PSG ? Mauro Icardi et Leandro Paredes, aujourd’hui prêtés à Galatasaray et à la Juventus, pourraient servir de monnaie d’échange, eux qui connaissent d’ailleurs très bien le championnat italien. De quoi convaincre Naples de céder Victor Osimhen au PSG ?