Le PSG prépare un transfert pour Mbappé, la défaite s’annonce immense

Désireux de construire la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, Luis Campos lorgne notamment Bernardo Silva, ancien coéquipier de l’international français à l’AS Monaco. Une piste compliquée pour le PSG, menacé par le FC Barcelone. Xavi partirait même favori pour le transfert du joueur de Manchester City, privilégiant la Catalogne pour son avenir.

Après la nouvelle désillusion en Ligue des champions, le PSG compte encore se montrer actif sur le mercato, et l’une des cibles de Luis Campos est d’ores et déjà identifiée. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le conseiller sportif du PSG souhaite mettre la main sur Bernardo Silva. Un dossier vu d’un très bon œil par Kylian Mbappé, ancien coéquipier du Portugais à l’AS Monaco.

Bernardo Silva sur le départ

Prêt à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière, Bernardo Silva semble destiné à changer de club durant l’intersaison, une année après avoir été retenu par Manchester City. Cependant, le PSG n’apparaît pas forcément comme la piste prioritaire de l’international portugais.

Préférence Barça pour Silva ?