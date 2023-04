PSG : Le feuilleton Messi part dans tous les sens, il vide son sac

Thomas Bourseau

Sous contrat seulement jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi est attendu au FC Barcelone qui semble lui dérouler le tapis rouge publiquement. L’occasion pour l’attaquant du PSG de voir le Barça lui ouvrir grand les portes du club.

De quoi l’avenir de Lionel Messi sera fait ? En fin de contrat le 30 juin prochain, le septuple Ballon d’or voit son entourage discuter avec le PSG afin de prolonger le bail en question comme le10sport.com vous le révélait le 18 février dernier. Mais en parallèle, Jorge Messi, qui n’est autre que le père et représentant de l’attaquant du PSG, échange également avec le FC Barcelone comme la journaliste Helena Condis l’avouait vendredi et comme le vice-président du Barça Rafael Yuste l’a confié en conférence de presse.

«C’est un sujet dont nous discutons»

Ex-coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone et actuel entraîneur du club culé, Xavi Hernandez a été interrogé sur un éventuel retour aux sources pour la légende vivante du Barça . Voici la réponse de l’intéressé en conférence de presse. « Ce n’est pas le moment de parler du retour de Messi. Je lui parle souvent, je suis ami avec lui. Mais pour le bien de Leo, pour le bien du club et pour le bien de l’équipe, ce n’est pas le bon moment. C’est un sujet dont nous discutons, mais c’est loin d’être fait. Il est ici chez lui. C’est le club de sa vie, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler. Nous sommes à un mois d’essayer de gagner deux titres ».

Messi - PSG : «C'est un rêve», un incroyable projet se prépare https://t.co/pzy9fNHM3d pic.twitter.com/lHjAs6EJdx — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

«Cela dépend de ce que Leo veut faire»