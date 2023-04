PSG : Catastrophe à 8M€ sur le mercato ?

Axel Cornic

Le mercato du Paris Saint-Germain s’annonce délicat, puisque plusieurs indésirables partis l’été dernier pourraient faire leur retour. C’est le cas de Leandro Paredes ou encore de Mauro Icardi, mais également de Georginio Wijnaldum, dont l’option d’achat s’élève à 8M€ et qui ne semble pas vraiment convaincre à l’AS Roma pour le moment.

Où est passé le Georginio Wijnaldum qui impressionnait tout le monde à Liverpool ? Depuis son arrivée au PSG en 2021, le milieu de terrain traverse l’une des pires périodes de sa carrière et l’été dernier, Luis Campos l’a poussé vers le départ avec un prêt à l’AS Roma.

Pour le moment, Wijnaldum se dirige vers un retour au PSG

Cette nouvelle aventure a très mal démarré pour Wijnaldum, victime d’une fracture du tibia dès le mois d’aout. Revenu en février, il a gagné de plus en plus de temps de jeu, mais La Gazzetta dello Sport nous apprend ce lundi que ses prestations n’auraient pas convaincu les dirigeants de l’AS Roma.

Tout est entre les mains de José Mourinho