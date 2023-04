PSG : Le Qatar assure ses arrières, il dégoupille pour son transfert

Thomas Bourseau

Xavi Simons était l’une des belles promesses de la post-formation du PSG qui a décidé de s’en aller libre de tout contrat au PSV Eindhoven l’été dernier. Au coeur des rumeurs pour un retour, Simons s’est lâché à la presse néerlandaise.

Alors que son contrat arrivait à expiration au PSG, Xavi Simons ne disposait pas vraiment d’un temps de jeu très régulier à Paris lors de l’exercice précédent. Il faut dire que la concurrence faisait rage à son poste et de par son jeune âge, Simons n’a pas été mis autant en avant qu’il le souhaitait.

Simons confirme pour la clause avec le PSG

De quoi le pousser à s’interroger sur les bienfaits d’une éventuelle prolongation de contrat au PSG, qu’il n’a pas signé malgré le forcing du conseiller football Luis Campos. Finalement, l’international néerlandais de 19 a regagné les Pays-Bas en rejoignant le PSV Eindhoven via un statut d’agent libre en s’engageant au club jusqu’en juin 2027. Pour autant, une clause de rachat serait convenue avec le PSG, ce qui anime son mercato.

«J’ai signé au PSV pour 5 ans, non ?»