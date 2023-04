Messi, Neymar... Quelle star doit rester au PSG à tout prix ?

La rédaction

Le PSG doit régler plusieurs dossiers d'ici la fin de cet été. En effet, Lionel Messi et Sergio Ramos sont en fin de contrat le 30 juin, tandis que Marquinhos et Presnel Kimpembe le seront un an plus tard. Par ailleurs, le PSG espérerait se débarrasser de Neymar lors du prochain mercato. Mais, selon vous, que doit faire le PSG avec ses stars ?

Alors qu'il a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG doit se poser les bonnes questions pour ne pas voir ce terrible scénario se répéter la saison prochaine. Et la direction parisienne doit agir vite, car elle a plusieurs dossiers sur le feu. En effet, Lionel Messi et Sergio Ramos sont dans la dernière année de leur contrat et vont changer de club librement et gratuitement cet été s'ils ne prolongent pas d'ici-là. En parallèle, Marquinhos et Presnel Kimpembe - deux cadres du PSG - sont engagés jusqu'au 30 juin 2024 et pourraient être vendus dans les mois à venir pour éviter un transfert à 0€. Enfin, le Qatar doit régler le cas de Neymar, qui a encore manqué un rendez-vous décisif de Ligue des Champions à cause d'une grave blessure.

Messi et Ramos en fin de contrat le 30 juin

En ce qui concerne Lionel Messi et Sergio Ramos, le PSG a lancé les pourparlers avec l'entourage de ses deux stars pour les prolonger et éviter un départ libre et gratuit cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février.

Marquinhos et Kimpembe engagés jusqu'en 2024

Marquinhos et Presnel Kimpembe sont respectivement capitaine et vice-capitaine du PSG. Dans ces conditions, le club de la capitale ne voit pas son avenir sans eux. D'une part, l'international brésilien est sur le point de prolonger son contrat avec le club parisien jusqu'au 30 juin 2027, comme annoncé par le10sport.com. D'autre part, Presnel Kimpembe - qui a dû mettre un terme à sa saison à cause d'une terrible blessure - est également retenu par le PSG. Alors que son défenseur français vient de changer d'agent, la direction rouge et bleu envisage toujours de lui offrir un nouveau bail d'après Le 10 Sport. Neymar, pour sa part, est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027 - comme révélé par le10sport.com. Toutefois, le club de la capitale voudrait se débarrasser de lui lors du prochain mercato estival, et ce, parce qu'il ne donne pas satisfaction, ayant enchainé les graves blessures à la cheville dans les moments clés d'une saison et ayant d'ailleurs mis fin à sa saison 2022-2023 pour se faire opérer.



