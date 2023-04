Mercato : Messi a fait un choix, le PSG dos au mur ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi aurait communiqué dès le mois de décembre sa décision de rester au PSG. Néanmoins, le club de la capitale serait dans l’obligation de réduire sa masse salariale de 30% pour conserver Messi.

Lionel Messi a déposé ses valises au PSG à contrecoeur à l’été 2021 après que le FC Barcelone ait publié un communiqué sur son incapacité financière à assumer une prolongation de contrat de sa légende vivante. Et maintenant ? Le10sport.com vous a révélé le 18 février dernier que les discussions entre les différentes parties étaient d’actualités pour que son contrat courant jusqu’en juin prochain soit prolongé au PSG.

Messi a tranché dès décembre

D’après les informations communiquées par Goal ces dernières heures, Lionel Messi aurait fait savoir dès le mois de décembre au PSG qu’il aimerait rester à Paris. De quoi faire le bonheur des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain qui, selon Mundo Deportivo , auraient fait de sa prolongation de contrat une priorité absolue.

Le PSG contraint de diminuer sa masse salariale de 30% pour Messi