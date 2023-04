Le PSG à l’origine de grosses tensions dans le vestiaire de l’OM ?

Thibault Morlain

Le 26 février dernier, le PSG réussissait à s’imposer au Vélodrome face à l’OM avec la manière (0-3). Un match que Jonathan Clauss a débuté sur le banc de touche. Si le latéral phocéen a fini par entrer en jeu, il n’a pas pu totalement montré de quoi il était capable dans cette rencontre. Un choix fort de la part d’Igor Tudor qui n’aurait pas manqué de toucher Clauss.

L’été dernier, l’OM est parti chercher Jonathan Clauss au RC Lens. Considéré comme le meilleur au poste d’arrière droit en Ligue 1, l’international français a réussi à un excellent début de saison avec les Phocéens. Mais voilà, depuis quelques mois, ça se complique un peu plus pour le joueur d’Igor Tudor. Clauss n’est plus aussi performant et voilà qu’en interne, il y aurait quelques malaises…

OM : Deschamps a plombé un Marseillais https://t.co/OVvUTKakks pic.twitter.com/1uYJG6ttHP — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Clauss remplaçant contre le PSG

Comme le rapporte L’Equipe ce dimanche, il existerait certaines tensions entre Jonathan Clauss et Igor Tudor. Selon le quotidien sportif, tout serait notamment parti du choix de l’entraîneur de l’OM de mettre son joueur remplaçant lors du match face au PSG. En effet, Clauss aurait d’ailleurs vécu cela comme un affront.

La déception du Marseillais

Pourquoi Jonathan Clauss a-t-il si mal pris la décision de l’entraîneur de l’OM ? Pour cette rencontre face au PSG, Didier Deschamps avait fait le déplacement au Vélodrome. C’était alors l’occasion pour celui qui avait été absent à la Coupe du monde de se montrer aux yeux du sélectionneur. Mais voilà que cela ne s’est donc pas passé comme prévu et Clauss n’aurait donc pas forcément apprécié…