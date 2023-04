Le constat est accablant à l’OM

Hugo Chirossel

L’OM a une nouvelle fois buté à domicile vendredi soir, à l’occasion de la réception de Montpellier (1-1), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les hommes d’Igor Tudor ont enchainé un cinquième match consécutif sans victoire à domicile. Pour Samuel Gigot, les Marseillais ne sont tout simplement pas à la hauteur à l’Orange Vélodrome.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir. Deuxième au classement, l’OM recevait Montpellier à l’Orange Vélodrome. Rapidement menés avec l’ouverture du score d’Arnaud Nordin, les Marseillais ont égalisé en fin de première période, grâce à un penalty transformé par Matteo Guendouzi.

Une star sur le départ, l’OM ne veut pas céder https://t.co/1XszqzgOxc pic.twitter.com/kfDOAbTEN3 — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

L’OM n’y arrive pas à domicile

Une rencontre qui montre une nouvelle fois les difficultés de l’OM sur ses terres. Les Olympiens ont enchainé un cinquième match consécutif sans victoire à domicile et restent sous la menace du RC Lens au classement, qui ne compte que trois points de retard. Interrogé à l’issue de la rencontre, Samuel Gigot estime que l’OM n’est pas à la hauteur à l’Oranger Vélodrome, mais souhaite déjà se projeter sur la suite, avec un déplacement à Lorient le week-end prochain.

«Les résultats au Vélodrome montrent juste qu’on n’est pas à la hauteur»