Énorme coup dur pour l’OM, il sort du silence

Hugo Chirossel

Arrivé cet hiver à l’OM en provenance d’Angers, la saison d’Azzedine Ounahi est d’ores et déjà terminée. L’international marocain a été victime d’une fracture d’un orteil lors du match amical opposant le Maroc et le Brésil samedi dernier (2-1). Le milieu de terrain âgé de 22 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Peu utilisé par Igor Tudor depuis son arrivée à l’OM lors du mercato hivernal, Azzedine Ounahi était titulaire samedi dernier, lors de la victoire du Maroc face au Brésil en match amical (2-1). Contraint de céder sa place à l’heure de jeu en raison d’une fracture d’un orteil subie lors de cette rencontre, le milieu de terrain marseillais a vu sa saison s’arrêter prématurément.

Ounahi absent jusqu’à la fin de la saison

En effet, Azzedine Ounahi va devoir se faire opérer et sera absent jusqu’à la fin de la saison. « J’ai reçu cette mauvaise nouvelle. Il va sûrement être opéré. C’est une mauvaise nouvelle pour lui et pour nous. On espérait qu’il pourrait nous aider. Il a bien joué au dernier match. Malheureusement, c’est la vie », a déclaré Igor Tudor jeudi en conférence de presse, avant de recevoir Montpellier ce vendredi, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Dans la soirée, Azzedine Ounahi s’est à son tour exprimé sur les réseaux sociaux.

« Je ferai le maximum pour être prêt pour le début de la saison prochaine »