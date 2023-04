Guendouzi «manque d’intelligence», la grosse accusation à l’OM

Thibault Morlain

Cadre d’Igor Tudor à l’OM en début de saison, Matteo Guendouzi connait dernièrement des moments plus difficiles avec le club phocéen. En effet, à plusieurs reprises, l’international français s’est assis sur le banc de touche des remplaçants. Un choix fort de la part de l’entraîneur de l’OM, mais visiblement, Tudor aurait quelques reproches à faire à Guendouzi.

Arrivé à l’été 2021 à l’OM, Matteo Guendouzi n’aura pas mis longtemps à s’imposer sur la Canebière. D’abord essentiel dans le schéma de Jorge Sampaoli, l’ancien d’Arsenal a également été l’un des hommes forts d’Igor Tudor en début de saison. Mais dernièrement, les choses ont quelque peu changé pour Guendouzi à l’OM. En effet, le milieu de terrain n’a plus forcément la totale confiance de son entraîneur, qui n’hésite pas à s’en priver…

« Quand je suis sur le banc, c’est difficile »

A plusieurs reprises, on a ainsi pu voir Matteo Guendouzi sur le banc des remplaçants à l’OM. Une situation pas forcément appréciée par le principal intéressé. En conférence de presse, Guendouzi a expliqué : « Je suis un compétiteur. J’ai toujours envie de jouer tous les matchs. Je n’ai pas envie de sortir. J’ai été comme ça depuis mon plus jeune âge. Je veux aider au maximum mes coéquipiers. Mais il faut accepter les décisions du coach. Il faut montrer à l’entraînement que t’es le meilleur. J’ai quand même eu beaucoup de temps de jeu cette saison. J’espère encore en avoir d’ici la fin de saison. Quand je suis sur le banc, c’est difficile, t’as envie d’être sur le terrain. Tu te sens à court de force. T’oublies tout ça quand t’es sur le terrain. Je pense que c’est pareil pour les autres joueurs de l’équipe. Il y a des choix à faire et faut l’accepter ».

« Tudor n’a pas une grande estime pour Guendouzi »