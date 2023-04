Le Qatar débarque au PSG, les coulisses de ce grand changement

La rédaction

Voilà maintenant 12 ans que le PSG est passé sous le pavillon qatari. Au moment de ce changement de cap, l'entraîneur du PSG s'appelait Antoine Kombouaré. Ancien joueur parisien, il a largement participé au redressement du club qui était en grave crise après les épisodes de mai 2010 ayant conduit à la mort d'un supporter. Le Qatar lui avait d'ailleurs renouvelé sa confiance avant de le licencier quelques mois plus tard. Il explique les dessous de cette arrivée.

Aujourd'hui au FC Nantes, Antoine Kombouaré a été le premier entraîneur de l'ère QSI au PSG. S'il avoue avoir été déçu de ce départ, il ne garde néanmoins pas de rancœur, lui qui est lucide sur la raison de cette éviction.

« Je veux vous garder, vous restez »

Au micro de Free Ligue 1 , Antoine Kombouaré raconte sa première partie de saison en tant qu'entraîneur du PSG présidé par Nasser Al-Khelaïfi, avec Leonardo en directeur sportif : « Est-ce que ce départ de Paris me dérange ? Non, les gens n’ont pas compris. Quand le Qatar arrive, je suis là depuis 2 ans. C’est difficile, parce qu’il y a des problèmes, il y a le mort. Il y a le plan Leproux, mais on gagne la Coupe de France et on fait fait finale la deuxième année. Et la troisième année, le PSG est racheté par le Qatar et moi je suis persuadé que Leproux, le président, au revoir, et l’entraîneur, moi-même, c’est fini. Et là non… Donc je vais à Doha, je suis surpris. « Mais qu’est-ce qui se passe, pourquoi vous voulez me voir ? ». « Non c’est vous que je veux garder, vous restez. On veut partir avec vous, vous serez l’entraîneur, on a confiance en vous ». Et donc là, je démarre la saison et voilà on est premier, champion d’automne avec 3 points d’avance sur Montpellier. »

« Je n'ai jamais eu de colère »