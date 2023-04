Ils se lâchent dans le feuilleton Messi, le PSG annonce la couleur

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi serait susceptible d’aller voir ailleurs et plus particulièrement au FC Barcelone où les témoignages se succèdent pour son éventuel retour. Cependant, le PSG ne lâcherait rien.

Lionel Messi voit son contrat arriver à expiration le 30 juin prochain et pourrait ne pas s’éterniser au PSG à en croire la presse espagnole. D’après la Rac1 , le septuple Ballon d’or songerait de plus en plus à retrouver le club de sa vie qu’est le FC Barcelone. D’ailleurs, plus personne ne se cache en Catalogne.

Le Barça met la pression sur le PSG

Que ce soit le président Joan Laporta, son vice-président Rafael Yuste et même Xavi Hernandez qu’est l’entraîneur du FC Barcelone, tous évoquent publiquement un éventuel retour de Lionel Messi au Camp Nou. « Je lui parle souvent, je suis ami avec lui. (…) C’est un sujet dont nous discutons, mais c’est loin d’être fait. Il est ici chez lui. C’est le club de sa vie, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football ». Voici le dernier message que Xavi a fait passer en conférence de presse.

Le PSG ne change rien pour Messi