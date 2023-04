PSG : Le mercato de Messi s’emballe, l’ultimatum est lâché

Thomas Bourseau

Lionel Messi aurait à coeur de rester au PSG si l’on en croit les informations de Goal. Pour autant, et alors que le club parisien serait dans l’obligation de réduire sa masse salariale, l’Argentin ne prévoirait absolument pas de diminuer ses émoluments.

Et si la « MNM » était démantelée cet été ? Après deux saisons complètes et deux échecs au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, le trio d’attaque Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi pourraient ne pas être d’actualité la saison prochaine. RMC Sport affirmait dernièrement que le projet du PSG serait de mettre un terme à ce qui sonne comme un énorme fiasco sportif.

Le PSG contraint de faire des coupes budgétaires pour Messi ?

Pour autant, il semblerait que le PSG soit toujours emballé par l’idée de conserver le septuple Ballon d’or et tout juste sacré champion du monde Lionel Messi. le10sport.com vous a fait part de discussions entre le PSG et le clan Messi le 18 février dernier pour une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, Goal explique que le PSG se trouverait contraint de diminuer sa masse salariale de 30% avant de pouvoir proposer une offre de contrat concrète à Messi et surtout au même niveau que son salaire actuel.

Messi va rester intraitable sur ses demandes salariales