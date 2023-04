Adoubé par Mbappé, il va coûter cher au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG prépare déjà son mercato estival et Rayan Cherki, déjà pisté l’hiver dernier, est toujours une cible prioritaire. Kylian Mbappé doit être heureux, lui qui a déjà complimenté son homologue lyonnais. Néanmoins, le PSG ne sera pas seul puisque Newcastle et d’autres clubs anglais et allemands seraient intéressés. La puissance financière des Magpies pourrait être un atout face à Paris.

« Rayan Cherki est également un beau talent. Il peut se développer cette saison ». En 2021, Kylian Mbappé en avait remis une couche sur Rayan Cherki. « Faut pas trop lui parler d’âge », avait déjà écrit l’attaquant du PSG après le premier doublé en carrière du milieu offensif de l’OL, il n’avait que 16 ans à l’époque. Et les deux joueurs, qui semblent s’apprécier, pourraient bien jouer sous la même tunique la saison prochaine.

Le PSG toujours à l’affût pour Cherki

Comme l’explique le journal L’Équipe , le PSG est toujours intéressé par Rayan Cherki et en a fait une cible prioritaire. Mais l’hiver dernier, l’OL a dit non. « J'ai eu longuement Nasser (al-Khelaïfi), qui m'a appelé pour savoir si on était ou non en négociations pour Rayan Cherki, confiait Aulas à quarante-huit heures de la fin du mercato. Je lui ai dit non, et Nasser m'a dit : "D'accord, c'est fini", et il a ajouté que le PSG ne ferait donc pas de nouvelle offre. Je le remercie de ce contact direct et sincère. On n'est pas entrés en négociations, mais le niveau de l'offre était insultant », avait déclaré Jean-Michel Aulas, intransigeant sur ce dossier.

Faut pas trop lui parler d’âge hein 🙃. @rayan_cherki https://t.co/lqZ6ihu600 — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 18, 2020

La puissance financière de Newcastle pourrait plomber Paris