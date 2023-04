Surprise, Kylian Mbappé se fait tacler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est officiellement capitaine de l'équipe de France. Un choix qui a globalement été salué. Néanmoins, Marc Libbra, contacté par le10sport.com, révèle qu'il aurait préféré voir Antoine Griezmann récupérer le brassard en Bleus, notamment pour son expérience.

Après le départ d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a été contraint de nommer un nouveau capitaine pour l'équipe de France. Rapidement, le choix s'est porté sur deux joueurs : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Et sans surprise, c'est l'attaquant du PSG a récupéré le brassard en Bleus. Néanmoins, Marc Libbra, contacté par le10sport.com, n'est pas persuadé que c'est la bonne décision. Par son expérience, Antoine Griezamnn aurait également mérité d'être nommé capitaine.

«J’aurai privilégié Antoine Griezmann»

« J’aurai privilégié Antoine Griezmann. Pour son expérience, pour sa personnalité. Mais c’est un choix personnel. Si Didier Deschamps a pris cette décision, c’est sûrement parce que c’est la bonne. Il a une jeune génération qui arrive et qui est même déjà en train de s’installer, il s’est peut-être dit que Kylian Mbappé avait plus de proximité avec ces "bébés", ces petits jeunes. Et puis on sait que Kylian est en Bleu pour au moins 10 ans, si ce n’est plus, alors qu’Antoine (Griezmann) va s’arrêter en route dans quelques temps », nous confie le consultant d' Europe 1 avant de poursuivre.

«Mbappé est devant à attendre le ballon…»