Équipe de France : Guendouzi snobé par Deschamps, la raison est dévoilée

La rédaction

Absent du premier rassemblement des Bleus post-Coupe du monde, Matteo Guendouzi ne semble pas avoir convaincu Didier Deschamps au Qatar, puisqu'il est le seul milieu de terrain non rappelé. Une ancienne star du club olympien s’est exprimée quant à l’absence de Guendouzi de la dernière liste de Deschamps.

Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot et Jordan Veretout ont de nouveau été appelés en équipe de France pour affronter les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0). Khephren Thuram, petit nouveau chez les Bleus , a pris la place de Matteo Guendouzi, présent au Qatar, ce que comprend Marc Libbra.

«Il paye cet après Coupe du Monde, mais il va bien revenir»

En exclusivité pour le10sport.com , Marc Libbra, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, s’est montré confiant concernant l’avenir de Matteo Guendouzi en Bleu : « Valentin Rongier a beaucoup progressé ces derniers temps et je pense que son heure viendra. Mais attention… À son poste, c’est difficile. Camavinga, Rabiot, Tchouaméni… Qu’est-ce que c’est fort tout ça ! Et on pourrait même voir un Aurélien Tchouaméni pas forcément titulaire ! Donc pas simple pour Rongier de trouver une place. Mais s’il y a des blessés, il y aura des opportunités. Pour Matteo Guendouzi, qui a eu la chance lui d’aller au Mondial, je pense que ça été difficile de gérer l’après-Qatar. Il paye un peu cet après Coupe du Monde, mais je pense qu’il va bien revenir ».

« Ça a été dur après la liste »