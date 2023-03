Zidane snobé pour Deschamps, c’est totalement validé en équipe de France

La rédaction

Le 7 janvier dernier, la Fédération française de football annonçait la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026, concluant donc les rumeurs autour d’une possible arrivée de Zinedine Zidane après la Coupe du monde au Qatar. Sur les antennes de RMC, Patrice Evra s’est extasié devant la prolongation de contrat offerte à Deschamps, validant ce choix de la FFF.

Après 10 ans sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps n’est pas encore prêt à céder son trône. Et autant dire que les Bleus sont plutôt bien partis pour régner encore sur le monde du football durant les années à venir. Pour ses deux premiers matchs post-Coupe du monde, Deschamps a partiellement remodelé son effectif avec les retraites internationales de certains de ses cadres et a remporté ses deux premiers matchs face aux Pays-Bas (4-0) et à l’Irlande (1-0). De quoi confirmer le choix de la FFF de poursuivre avec l’ancien milieu du FC Nantes, qui a prolongé jusqu'en 2026, plutôt que de choisir notamment un certain Zinedine Zidane...

Evra s’enflamme devant Deschamps

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC , Patrice Evra a donné un avis tranché sur son ancien sélectionneur, avec lequel il a joué la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2016 : « Fallait-il prolonger Deschamps ? Oui. Je trouve que Didier a tellement d’ennemis. Comme on dit, quand t’as beaucoup d’ennemis, c’est que tu déranges. Pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne ? Il connait cette génération. Il ramène des joueurs, on se disait qu’ils n’étaient pas prêts. Il va en finale », a confié l’ancien joueur de Manchester United.

« Ce n’est que le début »