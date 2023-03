Équipe de France : Mike Maignan, le meilleur du monde et du moment à son poste ?

La rédaction

Mike Maignan est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Le portier du Milan AC continue de briller avec son club et démontre son excellente forme en réalisant un très bon stage avec l'équipe de France. Aux yeux de Didier Deschamps, Mike Maignan a clairement marqué des points. Ses récentes performances attirent les regards des grands clubs européens qui veulent s'attacher ses services dès cet été.

Après le départ d'Hugo Lloris à la retraite, le poste de gardien de but de l'équipe de France est devenu vacant mais celui-ci risque de ne pas l'être pour longtemps puisque Mike Maignan a mis tout le monde d'accord durant ce stage du mois de mars. Avec un ratio de 0 but en 2 matchs et un sauvetage venu d'ailleurs, Mike Maignan n'a pas déçu et a clairement gagné le cœur des fans de l'équipe de France. Reste à savoir s'il continuera sur sa lancée, en tout cas lui de son côté il fera tout pour réussir.

Il a les capacités d'un grand gardien

Formé au JS Villiers-le-Bel, Mike Maignan a passé 6 saisons avec Lille OSC avec lequel il a été auréolé du titre de champion de France avant de s'envoler vers l'Italie où il a signé avec le Milan AC pour une période de 5 ans. Ses belles performances avec Lille l'ont aidé à atteindre Milan AC. Un choix judicieux qui a permis à Maignan de gravir des échelons et de développer ses capacités en se frottant aux grands d'Italie. Face à l'Irlande, Mike Maignan a fait l'arrêt qu'il fallait ce qui a permis à l'équipe de France de s'imposer dans ce match disputé à Dublin (1-0) : "Et il y a cet arrêt (effectué par Mike Maignan, NDLR) à la fin qui est incroyable, exceptionnel ... J'aurais aimé sortir de cette rencontre avec un point." a indiqué le sélectionneur, Stephen Kenny.

Nathan Collins ébloui

Le joueur des Wolves, Nathan Collins a failli devenir le héros de tout un stade mais son occasion fut repoussée d'une magnifique parade de Mike Maignan, il dit à ce sujet : "Je l’ai revu, et c’est encore pire que ce que je pensais, regrette le défenseur irlandais. Je pensais que j’avais tout fait, je suis allé aussi haut que possible. J’ai mis de la puissance, mais c’est un arrêt incroyable. Ça fait la différence au plus haut niveau, mais c’est tellement frustrant. J’ai le cœur brisé pour les gars. Nous savons que les coups de pied arrêtés peuvent être une grande menace et on leur a causé des problèmes, poursuit l’intéressé. J’ai mis une tête, mais il y a eu un arrêt fantastique. Je ne peux rien dire de plus, c’est comme ça."

Maignan devrait poursuivre au Milan AC

Malgré que beaucoup de clubs veulent s'attacher ses services, Mike Maignan devrait poursuivre avec le Milan AC. Certaines écuries sont prêtes à lui offrir bien plus que les 2 millions d'euros qu'il touche actuellement au Milan AC. La presse italienne le voit déjà comme un futur cadre du vestiaire milanais. Néanmoins son contrat pourrait bien être revu à la hausse dans l'optique d'augmenter sa clause libératoire et sa durée contrat.