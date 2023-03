«C’est insupportable» : Héros de l’équipe de France, il se fait calmer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de deux prestations plus que convaincantes pour son premier rassemblement dans la peau du numéro 1 de l’équipe de France, Mike Maignan a impressionné tout le monde. Au point d’en oublier déjà Hugo Lloris. Une culture de l’instant qui agace sérieusement Daniel Riolo qui ne manque pas de pousser un coup de gueule.

Avec la retraite d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a désigné Mike Maignan comme son successeur. Cela n'a rien d'une surprise, mais le portier de l'AC Milan devait prouver qu'il a les épaules pour assumer ce statut. Et à l'occasion de son premier rassemblement dans la peau du numéro 1 des Bleus, l'ancien gardien du PSG n'a pas manqué de convaincre qu'il était l'homme de la situation en arrêtant le penalty de Memphis Depay contre les Pays-Bas (4-0), mais surtout en sortant une parade aussi belle que décisive contre l'Irlande (1-0). Néanmoins, Daniel Riolo trouve que la hype Maignan est exagérée.

Mbappé déjà critiqué, Deschamps a-t-il fait le bon choix ? https://t.co/8hOtPm8TB7 pic.twitter.com/N5Hi6YV1MC — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

«Tout ce que j’entends depuis lundi me gave»

« Tout ce que j’entends depuis hier (lundi, ndlr) me gave, je trouve que c’est insupportable. C’est insupportable de refaire l’histoire, qu’il était meilleur depuis des années alors qu’on ne le sait pas, on ne sait rien et on spécule sur une séance de pénos que peut-être il en aurait chopé un ou deux et Lloris en a chopé 0. A ce train là, si tout ne tenait qu’aux pénos, Barthez n’aurait jamais dû être gardien de l’équipe de France », lance-t-il au micro de l' After Foot .

«Je ne comprends pas ce qui se dit depuis hier à ce sujet»