Révolution historique en équipe de France, la folle annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La retraite internationale d'Hugo Lloris a poussé Didier Deschamps à changer de gardien de but pur la première fois depuis son arrivée au poste de sélectionneur. C'est ainsi que Mike Maignan est propulsé numéro 1 dans les buts des Bleus, et pour son premier rassemblement avec ce nouveau statut, l'ancien gardien du PSG a impressionné. Au point que Jérôme Alonzo lui prédit une place dans l'histoire de l'équipe de France.

Un peu plus de trois mois après la Coupe du monde, l'équipe de France faisait son retour et à l'occasion de ce premier rassemblement, l'ère post-Hugo Lloris a été lancée. Et c'est Mike Maignan qui a pris la succession du joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Et il n'aura pas mis longtemps à mettre tout le monde d'accord. Le portier de l'AC Milan a d'abord arrêté le penalty de Memphis Depay lors de la large victoire contre les Pays-Bas (4-0) avant de sortir une parade fabuleuse en toute fin de match contre l'Irlande, permettant à l'équipe de France de ramener un précieux succès (1-0). Jérôme Alonzo est déjà conquis.

PSG : Un accord trouvé entre clubs pour faire venir Messi ? pic.twitter.com/qMBdxM0Nj9 — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Alonzo déjà fan de Maignan

« J'ai dû en faire un ou deux. Le vrai score c'est 1-1, sauf qu'on avait Mike Maignan. C'est un arrêt de classe mondiale que très peu de gardiens sont capables de réaliser en fin de match. Dans ce contexte, c'est une prouesse, un arrêt exceptionnel et rare. Si j'avais dû le noter, je lui aurais mis 9/10. Il ne faut pas attendre qu'un gardien fasse cinq arrêts pour lui mettre cette note », assure l'ancien gardien du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de se projeter sur l'avenir et de prédire un futur radieux à Mike Maignan.

«Il faudra attendre pour savoir où on met Mike dans le panthéon des gardiens»