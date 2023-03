Révolution en équipe de France, il veut encore tout chambouler

Thibault Morlain

Avec les retraites internationales de Steve Mandanda et Hugo Lloris, ça a énormément bougé chez les gardiens de l'équipe de France. En effet, Mike Maignan est désormais le numéro 1 tandis que Brice Samba a été appelé pour la première fois. Mais voilà que la révolution est loin d'être terminée. D'autres gardiens prétendent à une place dans le groupe de Didier Deschamps à l'instar notamment d'Illan Meslier (Leeds).

Après la Coupe du monde, l'équipe de France a vu Hugo Lloris et Steve Mandanda prendre leur retraite internationale. De quoi libérer de la place chez les gardiens des Bleus. Cela a alors profité à Mike Maignan, nouveau numéro 1 et Brice Samba, nouveau en sélection. Mais la France dispose d'un réservoir de gardiens bien fournis. Aujourd'hui chez les Espoirs, Illan Meslier aspire à se retrouver prochainement chez les A. Didier Deschamps est prévenu.

« C'est un objectif »

C'est lors d'un entretien avec Ouest France qu'Illan Meslier a fait part de ses ambitions avec l'équipe de France. « Les A dans un coin de ma tête ? Forcément. Quand on fait de bonnes performances en Premier League, quand on est en équipe de France Espoirs, on veut toujours aller plus haut. Je suis un compétiteur, donc c’est un objectif », a lâché le portier de Leeds.

« Les cartes sont redistribuées »