Ils flambent en équipe de France, Deschamps leur lance un énorme challenge

Hugo Chirossel

Titulaire aux côtés de Raphaël Varane lors de la Coupe du monde, Dayot Upamecano est désormais associé à Ibrahima Konaté dans la défense centrale de l’équipe de France. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’ils ont joué ensemble pendant quatre ans au RB Leipzig. Selon Marcel Desailly, ils pourraient même devenir la meilleure charnière centrale de l’histoire des Bleus. Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps leur a fait passer un message.

Les retraites internationales de joueurs majeurs comme Karim Benzema, Hugo Lloris et Raphaël Varane rebattent les cartes en équipe de France. Très performant lors de la Coupe du monde aux côtés du défenseur de Manchester United, Dayot Upamecano a été associé à Ibrahima Konaté vendredi dernier, lors de la victoire face aux Pays-Bas (4-0). Une charnière centrale qui a déjà des automatismes, puisque les deux hommes ont évolué ensemble au RB Leipzig, entre 2017 et 2021.

Kylian Mbappé fait une promesse au remplaçant de Karim Benzema https://t.co/sTeAitKCXk pic.twitter.com/rzr1ul9bkZ — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

« Les plus grands défenseurs que la France ait eut »

Dans un entretien accordé à L’Équipe , Marcel Desailly a fait l’éloge de Dayot Upamecano, qu’il trouve impressionnant avec le Bayern Munich. Le champion du monde 1998 a de grandes ambitions pour lui et Ibrahima Konaté : « Ils peuvent devenir (avec Ibrahima Konaté), surtout Upamecano, peut-être, les plus grands défenseurs que la France ait eut, si le collectif suit et continue de gagner des titres. La relève est vraiment très bonne. C'est leur moment, j'en suis convaincu . »

« Il faut maintenir ce niveau de performance dans le temps »