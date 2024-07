Zidane : Riolo annonce un malaise pour Deschamps !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Daniel Riolo réclame plus que jamais le départ de Didier Deschamps et la nomination de Zinedine Zidane en équipe de France. L'éditorialiste de RMC Sport s'est lâché à ce sujet mardi soir dans l'After Foot, révélant même que Deschamps vivait très mal cette situation en coulisses...

Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, faut-il vraiment y croire ? Après l'élimination des Bleus mardi soir en demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne (1-2), Didier Deschamps s'est agacé en conférence de presse face à la question d'un journaliste à ce sujet : « Vous êtes redoutables... Posez la question à mon président. Là je viens de perdre une demi-finale. (...) Je vous respecte, respectez aussi les personnes qui ont de la responsabilité. (...) Vous connaissez très bien la situation et ce que pense mon président », a indiqué le sélectionneur national, sous contrat jusqu'en 2026 avec l'équipe de France.

« Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe... »

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est lâché à ce sujet et annonce que Deschamps a un gros problème avec le fantasme Zidane en équipe de France : « Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça. Lui il est contre cette idée-là. Tellement ça lui fait du mal que Zidane qui n'a pas entraîné l'équipe de France une minute soit attendu comme un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de faire une demie à l'Euro, on a envie qu'il parte », révèle Riolo.

« Psychologiquement, cet homme est atteint »

« Psychologiquement, cet homme-là est atteint. Atteint par le fait que depuis le début de sa carrière, il n'est pas le beau de l'histoire. Lui, c'est le moche de l'histoire. Et il le vit très mal. C'est une cicatrice depuis ses 20 ans, depuis que Michel Platini a dit de lui que c'était un porteur d'eau quand il a commencé en équipe de France », poursuit Daniel Riolo au sujet de Didier Deschamps. Voilà qui est clair.